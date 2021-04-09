رئيس الوزراء الكوري يناقش مع نائب الرئيس الإيراني قضية الأموال المجمدة

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أجرى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "جونغ سي كيون" محادثات مع نائب الرئيس الإيراني حول العلاقات الثنائية وبعض القضايا الأخرى خلال زيارته لإيران أمس الأحد على متن طائرة الرئاسة، وهي أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء كوري جنوبي إلى طهران منذ 44 عاما.وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد المحادثات مع جونغ، حث "إسحاق جهان جيري" النائب الأول للرئيس الإيراني، كوريا على حل قضية الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية في أقرب وقت ممكن. ووفقا لقناة "برس تي في" الإيرانية المملوكة للدولة، قال "جهان جيري" إن العلاقات بين البلدين لا تزال في حالة ركود بسبب انضمام كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة في العقوبات غير المشروعة المفروضة على بلاده، موضحا أن إيران تواجه صعوبات بسبب الاستيلاء على أصولها المجمدة وسط جائحة كورونا.ومن جانبه أوضح جونغ جهود سيول لحل هذه المشكلة، ووعد بالتعاون لمساعدة إيران في مكافحة الوباء. كما شدد رئيس الوزراء الكوري على أن زيارته تظهر رغبة سيول في تطوير العلاقات الموجهة نحو المستقبل بين البلدين.