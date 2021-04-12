سيول تنفي تقريرا يقول إن واشنطن طلبت منها الانضمام إلى كواد

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نفى المكتب الرئاسي فى كوريا الجنوبية أمس الاحد تقريرا يابانيا قال إن الولايات المتحدة طلبت من سيول الانضمام إلى منتدى "كواد" الرباعي الذي تقوده واشنطن، ووصفه بأنه "غير صحيح".وكانت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليومية اليابانية قد نشرت في وقت سابق من يوم أمس تقريرا قال إن مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" طلب بشدة من سيول الانضمام إلى مجموعة الحوار الأمني الرباعي، المعروفة باسم "كواد"، خلال اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي "صوه هون" في أوائل هذا الشهر. وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي في سيول أمس إن ما ذكرته الصحيفة غير دقيق للغاية، وأنه لا يعكس ما تمت مناقشته بين سيول وواشنطن. وشدد المسؤول على أن ما تمت مناقشه في الاجتماع الثنائي الأخير بين مستشاري الأمن القومي الكوري الجنوبي والأمريكي والاجتماع الثلاثي مع نظيرهم الياباني، قد تركز على السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية والتعاون بين البلدين الحليفين.كما نفى مسؤول آخر ذلك التقرير، قائلا إنه لم يُطلب من كوريا الجنوبية أبدا الانضمام إلى "كواد".ويذكر أن منتدى "كواد" تقوده الولايات المتحدة، ويمثل علاقة مشاركة بين دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويضم كلا من اليابان وأستراليا والهند، ويستهدف في الغالب منع التوسع الصيني.