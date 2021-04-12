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الاقتصادية

الصادرات الكورية تنمو بنسبة 25% في أول 10 أيام من شهر أبريل

Write: 2021-04-12 10:57:17

الصادرات الكورية تنمو بنسبة 25% في أول 10 أيام من شهر أبريل

Photo : YONHAP News

نمت صادرات كوريا الجنوبية بحوالي 25 في المائة على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر أبريل الجاري.
ووفقا لبيانات مبدئية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 15 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 24,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقفز متوسط الصادرات اليومية بنسبة 32,6%، مع انخفاض عدد أيام العمل بمقدار نصف يوم بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما زادت قيمة الواردات الكورية بنسبة 14,8% على أساس سنوي، لتصل إلى 16,7 مليار دولار.
وارتفعت قيمة شحنات أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 52,2%، والمنتجات البترولية بنسبة 35,2%، كما زادت الصادرات من أشباه الموصلات بحوالي 25 في المائة، والسيارات بنسبة 30 في المائة.
وزادت الشحنات الكورية إلى الصين بنسبة 27,6%، والولايات المتحدة بنسبة 22,6%، بينما تراجعت الصادرات إلى منطقة الشرق الأوسط بنسبة 11,7%.
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