كوريا الشمالية تدعو شعبها إلى البقاء مخلصا للزعيم كيم جونغ أون

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دعت كوريا الشمالية شعبها إلى البقاء مخلصا للزعيم "كيم جونغ أون"، بمناسبة الذكرى التاسعة على توليه منصبه في حزب العمال الحاكم وقيادة الدولة الشيوعية.وقالت صحيفة "رودونغ شنمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في مقال نشرته أمس الأحد، إن البلاد تحتفل بالذكرى التاسعة على انتخاب الرفيق "كيم جونغ أون" زعيما لحزبها وأمتها.وأكدت الصحيفة أن "كيم" قد وضع حجر الأساس لتقوية الحزب واستكمال منجزات ثورة "جو تشيه" خلال السنوات التسع الماضية.كما أشارت الصحيفة إلى أن "كيم" يحاول تحسين معيشة الشعب وسط الصعوبات الاقتصادية، مشددة على أنه أعطى الأولوية لمصالح الشعب باعتبارها المهمة الأولى في صياغة السياسات وتنفيذها.ودعت الصحيفة مسؤولي حزب العمال والمواطنين إلى عدم التغاضي عن العوامل التي تعيق وحدة البلاد، ومحاربتها بثبات.يذكر أن "كيم جونغ أون" قد تم تعيينه في منصب السكريتر الأول لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية يوم الحادي عشر من شهر أبريل من عام 2012، بعد وفاة والده الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" في ديسمبر من عام 2011.وبعد يومين، تم تعيينه في منصب رئيس لجنة الدفاع في جلسة مجلس الشعب الأعلى.