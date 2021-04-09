كوريا الجنوبية تسجل أقل من 600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف 587 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 110 آلاف و146 شخصا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل حالات إصابة جديدة تقل عن 600 حالة منذ 6 أيام.ويرجع السبب في انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة في الغالب إلى انخفاض عدد الاختبارات اليومية خلال عطلة نهاية الأسبوع.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 560 حالة محلية المصدر، منها 160 حالة في سيول، و173 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و12 حالة في مدينة إنتشون، و215 حالة في أجزاء مختلفة من البلاد.أما الـ27 حالة الأخرى فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 770 حالة وفاة حتى الآن، ليصل معدل الوفيات إلى 1.61%.