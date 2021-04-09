إل جي وإس كيه تتوصلان إلى تسوية بشأن نزاعهما حول البطاريات الكهربائية

Photo : YONHAP News

اتفقت شركتا "إل جي إنيرجي سوليوشن" و"إس كيه إنوفيشن" الكوريتان على التوصل إلى تسوية بشأن نزاعهما حول تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية.وجاءت هذه التسوية قبل ساعات من الموعد النهائي للرئيس الأمريكي "جو بايدن" ليقرر ما إذا كان سيتخذ خطوة نادرة بالتراجع عن قرار لجنة التجارة الدولية الأمريكية الذي كان من الممكن أن يغلق مصنع بطاريات جديد بقيمة 2.6 مليار دولار في ولاية جورجيا الأمريكية.وبموجب الاتفاق، ستدفع شركة "إس كيه إنوفيشن" مبلغ تريليوني وون، أي ما يعادل حوالي 1.78 مليار دولار، لتسوية النزاع حول تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية مع شركة "إل جي إنرجي سوليوشن"، وسحب جميع الدعاوى القضائية المعلقة الأخرى التي استمرت عامين، وعدم رفع دعاوى أخرى تتعلق بهذا الشأن خلال العشر سنوات القادمة.الجدير بالذكر أن الاتفاق الذي كان يبدو بعيد المنال بين الشركتين أخذ يحرز تقدما سريعا بعد أن طالبت الإدارة الأمريكية الجانبين بالتسوية من أجل خلق وظائف جديدة من خلال مصانعهما في الولايات المتحدة، ولتحقيق الاستقرار في إمدادات بطاريات السيارات الكهربائية على مستوى العالم.وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية قد أيدت في شهر فبراير الماضي موقف "إل جي" في دعواها في قضية سرقة الأسرار التجارية، وأصدرت حظراستيراد لمدة 10 سنوات ضد شركة "إس كيه".