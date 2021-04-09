الرئيسان الكوري والأمريكي يرحبان بتسوية النزاع حول بطاريات السيارات الكهربائية

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أعرب الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين شركتي "إل جي" و"إس كيه" الكوريتين الرائدتين عالميا في مجال بطاريات السيارات الكهربائية، لإنهاء جميع النزاعات القضائية بينهما.جاء ذلك في تغريدة نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، حيث أضاف أن بيئة الاقتصاد العالمي تشهد تطورات تكنولوجية بوتيرة سريعة، وتتطلب الاستقرار في شبكة الإمدادات.كما أكد على ضرورة التنافس والتعاون القائم على الثقة المتبادلة بين الشركات الكورية لتحقيق المصالح الوطنية ومصالحها على المدى الطويل.وأعرب عن أمله في أن تقود الشركات الكورية للبطاريات الثانوية تنمية الصناعة العالمية للسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.ومن جانبه، وصف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" اتفاق التسوية بين الشركتين الكوريتين بأنه مكسب للعمال الأمريكيين وصناعة السيارات الأمريكية، مشددا على أن الاتفاق سيساعد على خلق فرص عمل جديدة للعمال الأمريكيين.