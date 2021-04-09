سيول تستعد لمختلف السيناريوهات بشأن زيادة أنشطة بيونغ يانغ الصاروخية

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قال الجيش الكوري الجنوبي إنه يستعد لمختلف السيناريوهات بعد رصد زيادة الأنشطة في حوض شينبو لبناء السفن في مقاطعة جنوب هام كيونغ في كوريا الشمالية.وقال مدير مكتب الشؤون العامة بهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "كيم جون سوك" في موجز صحفي اليوم الاثنين، إن السلطات الاستخباراتية الكورية والأمريكية تجري حاليا مراقبة للتطورات الأخيرة المتعلقة بتعديل بارجة اختبار الصواريخ الغاطسة في الحوض الكوري الشمالي، بعدما اتضح للسلطات الاستخباراتية الكورية والأمريكية أن كوريا الشمالية قد أكملت بناء غواصة بحمولة 3 آلاف طن كانت قد كشفت عنها في شهر يوليو من عام 2019.وقال تقرير نشره موقع "الشمال 38" الأمريكي المتخصص في شؤون كوريا الشمالية إن الصور التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية التجارية تكشف عن احتمال إزالة علبة الصاروخ الخاصة بزورق اختبار الصاروخ الغاطس، موضحا أن تلك الإزالة ربما تكون لأغراض الصيانة، أو لاستبدالها بعلبة جديدة، أو وضع إطار إطلاق لاستيعاب الصواريخ الباليستية الأكبر التي تطلق من غواصات.