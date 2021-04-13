الصين تعيّن سفيرها السابق في لندن كممثل لها في شبه الجزيرة الكورية

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عيّنت الصين سفيرها السابق لفترة طويلة لدى بريطانيا، كممثل جديد لها بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية.وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس الاثنين إن "ليو شياو مينغ" قد تم تعيينه ممثلا خاصا لشؤون شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى خبرته الطويلة كدبلوماسي، بما في ذلك خبرته في قضايا شبه الجزيرة الكورية. وقد شغل الدبلوماسي الصيني البالغ من العمر 65 عاما منصب السفير لدى كوريا الشمالية بين عامي 2006 و2009، ثم سفيرا منذ عام 2010 لدى المملكة المتحدة.وقالت الوزارة الصينية إن "ليو" سيحافظ من خلال منصبه الجديد على التواصل مع الدول ذات الصلة، وسوف يقوم بدور بناء في الدفع باتجاه عملية تسوية سياسية لقضايا شبه الجزيرة الكورية.ويذكر أن هذا المنصب ظل شاغرا لفترة طويلة منذ تعيين سلفه "كونغ شوان يو" كسفير لبلاده لدى اليابان في مايو 2019. وقد تعامل وزير الخارجية الصيني وآخرون مع القضايا ذات الصلة في تلك الفترة. وجاء تعيين "ليو" بعد أن انعقاد الاجتماع بين وزيريْ الخارجية الكوري الجنوبي والصيني في الصين في أوائل هذا الشهر، حيث شددا على التعاون في دفع عملية السلام وحل قضايا شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك البرنامج النووي الكوري الشمالي.