كوريا تستعد لقرار اليابان بإطلاق مياه فوكوشيما

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تراقب كوريا الجنوبية عن كثب تحركات اليابان التي تستعد حاليا لإطلاق المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية إلى البحر.وقال مسؤول حكومي كوري إن الحكومة تراقب عن كثب تحركات اليابان، كما تستعد للإجراءات المضادة لقرار طوكيو بإطلاق المياه الملوثة إشعاعيا.وتشمل الإجراءات الكورية الإعراب عن الأسف وإثارة قضايا سلامة الغذاء والسعي للتعاون مع المنظمات الدولية في هذا الشأن.وقد واصلت الحكومة الكورية إجراء المناقشات ذات الصلة ضمن فريق عمل يضم مسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة المحيطات ومصائد الأسماك، ولجنة السلامة والأمن النوويين، ووزارة سلامة الغذاء والدواء.وكانت وسائل الاعلام اليابانية قد قالت فى وقت سابق إن الحكومة اليابانية قررت التخلص من المياه الملوثة من محطة الطاقة النووية المنكوبة، وأعلنت عن قرارها النهائى فى هذا الشأن خلال اجتماع للوزراء المعنيين عُقد اليوم الثلاثاء.