بايدن يقول إن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية لأشباه الموصلات

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة بحاجة إلى القيام باستثمارات نشطة في قطاع صناعة الرقائق الإلكترونية، وسط النقص العالمي في أشباه الموصلات.وأدلى بايدن بهذه التصريحات أمس الاثنين في اجتماع عبر الفيديو مع 19 من المديرين التنفيذيين من الشركات الكبرى، بما في ذلك سام سونغ للإلكترونيات وإنتل.وقال بايدن، الذي شدد على أهمية الرقائق والبطاريات، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إنشاء بنية تحتية حديثة، وليس إصلاح البنية التحتية القديمة.وأضاف بايدن أيضا خلال اجتماعه عبر الفيديو مع المسؤولين التنفيذيين عن التكنولوجيا والرقائق وصناعات السيارات، أن الصين وبقية دول العالم لا تنتظر، ومن ثم لا يوجد سبب يدعو الأمريكيين للانتظار. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تقم باستثمارات كبيرة للبقاء في صدارة المنافسين العالميين، وهي بحاجة إلى تقوية دورها في هذا المجال.وقد رتب البيت الأبيض هذا الاجتماع لمناقشة النقص العالمي في الرقائق الذي أثر على الصناعات الرئيسية، بما في ذلك صناعة السيارات.