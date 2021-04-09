اليابان تقرر إطلاق مياه فوكوشيما الملوثة إشعاعيا في البحر

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قررت الحكومة اليابانية إطلاق المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى البحر.وبحسب وسائل الإعلام اليابانية، اتخذت الحكومة اليابانية هذا القرار في اجتماع للوزراء المعنيين عقد صباح اليوم الثلاثاء.وتخطط اليابان للتخلص من كميات هائلة من المياه المعالجة ولكن المشعة، المخزنة في خزانات في المحطة النووية المعطلة، عن طريق إطلاقها في المحيط الهادئ.وبموجب هذه الخطة، فإن نظام المعالجة السائلة المتقدم، وهو مرفق لإزالة النيوكليدات المتعددة، سيعالج المياه الملوثة، حيث يزيل معظم المواد المشعة باستثناء التريتيوم. وتخطط طوكيو لإطلاق المياه المعالجة بعد تخفيفها.ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإطلاق في غضون عامين تقريبا، لأن هذا الإجراء يتطلب مداولات وموافقة من قبل هيئة التنظيم النووي اليابانية.