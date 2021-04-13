كوريا والولايات المتحدة تتفقان على التعاون في مجال الطاقة الخضراء

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس الاثنين على توسيع التعاون في جهود تعزيز الطاقة الخضراء ومكافحة تغير المناخ.وجاء الاتفاق في اجتماع عبر الفيديو بين وزير الصناعة الكوري الجنوبي "سونغ يون مو" ونظيرته الأمريكية "جينيفر غران هولم".ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، اعتبر الجانبان أن سيول وواشنطن تتبعان سياسات طاقة متماثلة، مثل تعزيز صناعات الطاقة منخفضة الكربون والصديقة للبيئة. كما اتفق الجانبان على السعي لرفع مستوى حوار الطاقة الحالي على مستوى مدير إلى مستوى وزير.وبالإضافة إلى ذلك، يخطط الجانبان لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة من خلال إشراك الشركات والخبراء، والسعي إلى البحث والتطوير المشتركين في قطاع الطاقة النظيفة، بما في ذلك البطاريات الثانوية من الجيل الثاني.