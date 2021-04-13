تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

Photo : YONHAP News

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الاثنين، وسط المخاوف المستمرة بشأن ارتفاع عدد الإصابات.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن الإصابات الجديدة رفعت عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 110 آلاف و688 حالة. وقد انخفض الرقم اليومي أمس بشكل طفيف عن اليوم السابق، على الرغم من بقائه في مستوى 500 لليوم الثاني على التوالي.ومن بين الحالات الجديدة المكتشفة طوال يوم أمس، كانت هناك 528 حالة إصابة محلية المصدر، و14 حالة لدى القادمين من الخارج. وكان حوالي ثلثيْ عدد حالات الإصابة محلية المصدر في منطقة العاصمة الكبرى، منها 156 حالة في مدينة سيول، و163 في مقاطعة كيونغ كي، و16 حالة في مدينة إنتشون، بينما تم اكتشاف 193 حالة في أجزاء أخرى من البلاد.وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا إلى ألف و775 بعد وفاة خمسة أشخاص آخرين، ليصل معدل الوفيات إلى 1,6%، بينما انخفض عدد المرضى المصابين بالفيروس ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار اثنين، ليصل إلى 101.