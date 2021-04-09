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السياسية

كوريا الجنوبية تنتج لقاحات نوفافاكس محليا بدءا من هذا الشهر

Write: 2021-04-13 12:01:43Update: 2021-04-13 17:21:20

Photo : YONHAP News

ارتفع المؤشر الأسبوعي لتكاثر العدوى بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 1.12 نقطة، وسط توقعات باجتياح موجة رابعة من وباء كورونا للبلاد.
وأوضحت سلطات الحجر الصحي الكورية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في تزايد مستمر، بعد أن تجاوز المؤشر نقطة واحدة للأسبوع الثاني على التوالي.
وقال الرئيس "مون جيه إين" في اجتماع خاص بفحص الحجر الصحي عقد أمس الاثنين إن البلاد تمر بمرحلة يمكن أن تنتشر فيها العدوى بشكل متفجر، إذا جرى إهمال المخاطر.
وحذر من أن الحكومة سوف تضطر إلى رفع درجة التباعد الاجتماعي، رغم احتمال تعرض البلاد لأعباء اقتصادية، إذا لم تنجح في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.
وفيما يخص خطة إمدادات اللقاحات، قال الرئيس "مون" إن عمليات إنتاج لقاحات  "نوفافاكس" في كوريا الجنوبية ستبدأ في غضون هذا الشهر، بحيث يتم إمداد 20 مليون جرعة حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام.
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