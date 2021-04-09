سيول تعرب عن أسفها العميق لقرار طوكيو بإطلاق مياه فوكوشيما

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أعربت كوريا الجنوبية عن أسفها العميق إزاء قرار اليابان بإطلاق المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما النووية في البحر، وتعهدت باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة الشعب الكوري.جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده نواب وزراء الوزارات المعنية ذات الصلة اليوم الثلاثاء، حيث طالب مدير مكتب تنسيق السياسات الحكومية "كو يون تشول" الحكومة اليابانية بالكشف الشفاف عن المعلومات المتعلقة بعملية معالجة المياه الملوثة في محطة فوكوشيما النووية.وتعهد "كو" بأن تقوم الحكومة بنقل معارضة الشعب الكوري لليابان، وطلب منها اتخاذ التدابير التفصيلية لضمان سلامة الشعب الكوري ومنع التلوث البحري.كما تعهد بمطالبة المجتمع الدولي، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتحقق بشكل موضوعي من سلامة قرار اليابان بإطلاق مياه فوكوشيما الملوثة اشعاعيا.وأضاف أن الحكومة الكورية ستعزز الاختبارات الاشعاعية على المنتجات الغذائية المستوردة والحملات على الانتهاكات المتعلقة بمكان منشأتها.