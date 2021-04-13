البرلمان الكوري يدين بقرار اليابان بإطلاق مياه فوكوشيما الملوثة في البحر

Photo : YONHAP News

أدان البرلمان الكوري بلهجة شديدة قرار الحكومة اليابانية بإطلاق المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما النووية في البحر.وقال رئيس اللجنة السياسات في الحزب الديمقراطي الحاكم "هونغ إيك بيو" اليوم الثلاثاء إن قرار اليابان يشكل تهديدا لسلامة الشعب الكوري والبيئة البحرية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ ذلك القرار دون السعي إلى التفاهم والموافقة من جانب الدول المجاورة، وأكد أنه لن يكون هناك أي حل وسط بشأن القضايا التي تهدد سلامة الشعب الكوري.ومن جانبها قالت المتحدثة باسم حزب العدالة المعارض "أو هيون جو" إن قرار الحكومة اليابانية سيتسبب في تعرض الصيادين اليابانيين والدول المجاورة لكارثة خطيرة.وحثت المتحدثة الحكومة الكورية على تشكيل هيئة مشتركة مع الدول التي أعربت عن معارضتها لإطلاق المياه الملوثة بواسطة اليابان في البحر، بما في ذلك الصين وتايوان وكوريا الشمالية، لمواجهة ذلك القرار الياباني.ومن ناحية أخرى، حث النائب البرلماني "لي مان هي" من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، الحكومة اليابانية على التراجع فورا عن قرارها الذي يهدد صحة وسلامة الشعب الكوري.وبالإضافة إلى ذلك، وجهت المنظمات المدنية الكورية انتقادات لقرار الحكومة اليابانية بإطلاق المياه الملوثة إشعاعيا في البحر، مؤكدة أن تلك المياه الملوثة سوف تتسبب في كارثة ليس فقط للبيئة البحرية بل وأيضا للجنس البشري ككل.