رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرحب بإعلان اليابان إطلاق مياه فوكوشيما

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رحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل ماريانو غروسي" بقرار اليابان إطلاق المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية إلى المحيط.وقال "غروسي" في بيان أصدره أمس الثلاثاء إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة لتقديم المساعدة الفنية في مراقبة ومراجعة السلامة والشفافية في تنفيذ خطة اليابان. وأضاف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن الطريقة التي اختارتها اليابان لتصريف مياه فوكوشيما ممكنة من الناحية الفنية وتتوافق أيضا مع الممارسات الدولية، موضحا أن التصريف الخاضع للرقابة للمياه المشعة المعالجة في البحر هي طرق روتينية تستخدمها المحطات النووية في جميع أنحاء العالم.ووصف "غروسي" هذا القرار بأنه خطوة ستساعد على تحقيق تقدم في إيقاف تشغيل محطة فوكوشيما للطاقة النووية. كما أعرب عن ثقته في أن الحكومة اليابانية ستتفاعل مع جميع الأطراف المعنية بطريقة شفافة ومفتوحة في أثناء تنفيذها للقرار.