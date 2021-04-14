اجتماع لرؤساء الأركان كوريا والولايات المتحدة واليابان لمناقشة القضايا الإقليمية

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من المتوقع أن يعقد رؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اجتماعا في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة التعاون بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية والقضايا الإقليمية.وصرح مصدر عسكري كوري جنوبي مسؤول أمس الثلاثاء بأن القادة الثلاثة ينسقون خطة للالتقاء وجها لوجه على هامش مراسم تغيير قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، المقرر عقدها في هاواي في وقت لاحق من هذا الشهر. وإذا تم تأكيد عقد الاجتماع، فسوف يكون الأول من نوعه منذ آخر اجتماع عقد عندما تولى رئيس الأركان المشتركة الأمريكي "مارك ميلي" منصبه في أكتوبر من عام 2019.وسوف يضم ذلك الاجتماع المرتقب كلا من رئيس الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية الجنرال "وان إين تشول" ونظيره الياباني "كوجي يامازاكي"، ومن المتوقع أن يتبادل المشاركون الآراء حول قضايا شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك كوريا الشمالية، ومسائل الأمن في المنطقة المحيطة.