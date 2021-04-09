سيول تنتقد طوكيو لعدم تقديم معلومات كافية عن خطة إطلاق مياه فوكوشيما

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انتقدت الحكومة الكورية الجنوبية نظيرتها اليابانية لعدم تقديمها معلومات كافية قبل الإعلان عن قرارها بإطلاق المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط.ونقل مسؤول كبير بوزارة الخارجية الكورية هذا الموقف في لقاء مع الصحفيين يوم أمس الثلاثاء، حيث وصف قرار طوكيو بأنه "مفاجئ وأحادي الجانب". وقال المسؤول إن لجنة الأمن والسلامة النووية الكورية طلبت من طوكيو تقديم معلومات بشأن إطلاق المياه المشعة، لكنها لم تتلق أي معلومات أساسية، بما في ذلك التاريخ الأولي للإطلاق المخطط له ومدته وكمية المياه التي سيتم التخلص منها. وتتعلق المعلومات الأساسية الأخرى بطرق التخلص من المياه الملوثة، بما في ذلك كيفية أخذ تلك المياه الملوثة من صهريج التخزين إلى المحيط.وقد عرضت سيول القضية على السفير الياباني لديها "كويتشي أيبوشي" بعد أن استدعته الوزارة لتقديم شكوى بشأن القرار الياباني.