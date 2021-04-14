الولايات المتحدة توقف التطعيم بلقاحات جونسون آند جونسون بسبب جلطات الدم

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أفادت تقارير أن جميع الولايات الأمريكية أوقفت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة "جونسون آن جونسون"، بعد أن أوصت بذلك السلطات الصحية الفيدرالية نتيجة لحدوث جلطات دموية بعد التطعيم.وقال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد أوصيا أمس الثلاثاء بتعليق التطعيم بهذا اللقاح الذي تصنعه شركة "يانسن" الدوائية التابعة لشركة "جونسون آند جونسون". وجاءت هذه التوصية في أعقاب تقارير عن حدوث ست حالات نادرة لكنها خطيرة من تجلط الدم لدى الذين تلقوا اللقاح في البلاد، وجميعهم من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاما. وقد توفيت واحدة منهن، بينما تم نقل أخرى إلى المستشفى في حالة حرجة. وتلقى أكثر من سبعة ملايين شخص في الولايات المتحدة لقاحات "جونسون آند جونسون" حتى الآن، في حين تم شحن حوالي تسعة ملايين جرعة إضافية في جميع أنحاء البلاد. ووسط المخاوف بشأن سلامة اللقاح، قررت شركة الأدوية الأمريكية تأجيل الإصدار المقرر للقاح في أوربا.وكانت وكالة الأدوية الأوربية قد صرحت في الأسبوع الماضي بأنها بدأت في البحث فيما إذا كانت عدة حالات من تجلط الدم مرتبطة بلقاح "جونسون آند جونسون"، بينما أعلنت كوريا الجنوبية في وقت سابق عن خطة لاستيراد ستة ملايين جرعة من هذه اللقاحات في الربع الثاني من هذا العام.