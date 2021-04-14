منظمة الصحة العالمية تنتظر مراجعات جلطات الدم لمتلقي لقاح جونسون آند جونسون

قالت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء إنها تنتظر مراجعات من السلطات الصحية في الولايات المتحدة وأوربا بشأن حدوث جلطات دموية نادرة بعد التطعيم بلقاحات جونسون آند جونسون.وقال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء إن منظمة الصحة العالمية نقلت موقفها ذلك قائلة إنها تراقب الوضع عن كثب.وأضافت الوكالة العالمية أنها تقوم أيضا بمراجعة الوثائق والبيانات العالمية لمعرفة ما إذا كانت هناك آثار سلبية مماثلة في دول أخرى، مشيرة إلى أن الأمر سيستغرق وقتا لإنهاء تلك المراجعات.ويذكر أن هذا اللقاح الذي طورته شركة "يانسن"، وهي شركة أدوية أوربية تابعة لشركة جونسون آند جونسون، هو أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي حصلت على موافقة من قبل منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ، إلى جانب اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر وأسترازينيكا.وفي وقت سابق من يوم أمس، أوصت السلطات الصحية الفيدرالية الأمريكية بوقف استخدام لقاحات جونسون آند جونسون بعد حدوث حالات تجلط دموي نادرة لدى ست نساء تلقين تلك اللقاحات.