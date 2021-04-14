صندوق النقد الدولي ينصح كوريا بإدارة الديون طويلة الأجل ضد الشيخوخة

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نصح صندوق النقد الدولي كوريا الجنوبية بإدارة ديونها من خلال خطة طويلة المدى حتى تتمكن أيضا من التعامل مع التحديات طويلة الأجل المتمثلة في زيادة سكانها المسنين، وكذلك التعامل مع تداعيات وباء كورونا.وقدم "أندرياس باور" رئيس القسم الكوري في صندوق النقد الدولي، هذه التوصية في مقابلة مع شبكة بلومبرغ الإخبارية أمس الثلاثاء، حيث قال إن إدارة ديون كوريا ستظل قابلة للتحكم على المدى القصير بفضل الأسس الاقتصادية القوية، والتي تشمل قطاع التصنيع القوي والقوة العاملة عالية الجودة. ومع ذلك، أشار إلى أن تكاليف الرعاية الصحية والالتزامات الأخرى المرتبطة بشيخوخة السكان تشكل مصدر قلق، وحث كوريا على ضمان عدم انفجار الديون لاحقا عندما تصبح مشكلة الشيخوخة أكثر خطورة.وفي توقعات صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، قال صندوق النقد الدولي إن عبء الديون الحكومية في كوريا الجنوبية سيرتفع من 53,2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام، إلى 69,7% بحلول عام 2026. وفي الوقت نفسه، قيم صندوق النقد الدولي السياسة المالية لكوريا ضد وباء كورونا، وووصفها بأنها فعالة في التخفيف من تأثيرات الوباء.ويذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد رفع توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية هذا العام من 3,1% إلى 3,6%.