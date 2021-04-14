المدعي العام السابق يون صوك يول لا يستبعد إجراء لقاءات مع السياسيين

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أشار المدعي العام السابق "يون صوك يول" إلى إمكانية بدء حياته المهنية كسياسي، وقال في مقابلة هاتفية مع قناة "جيه تي بي سي" أمس الثلاثاء، إنه يرفض عروض لقاء سياسيين، ولكن مثل هذه الاجتماعات قد يتم ترتيبها لاحقا عندما يكون لديه رؤية واضحة حول خططه المستقبلية.وأشار "يون" إلى أن تلك الاجتماعات من المحتمل أن تتضمن أكثر من مجرد تناول وجبة طعام، وقال إن التكتل الحاكم والمعارضة تخضعان حاليا لإصلاحات وتغييرات داخلية، وأنه يراقب الشؤون السياسية عن كثب ويحسب خطواته القادمة.وقد تم تقييم هذه التصريحات باعتبارها الرد الأكثر تفصيلا الذي يقدمه يون بشأن الأسئلة حول طموحاته السياسية، حيث ظل في استطلاعات الرأي العام من بين كبار المرشحين المحتملين للسباق الرئاسي القادم في كوريا الجنوبية، وذلك منذ تنحيه عن منصبه الشهر الماضي، حيث استقال "يون" بعد شهور من الصراع مع وزيرة العدل السابقة "تشو مي إيه" بشأن إصلاحات الملاحقة القضائية.