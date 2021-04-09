كوريا تتسلم 250 ألف جرعة من لقاحات فايزر

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تسلمت السلطات الصحية الكورية 250 ألف جرعة من لقاحات شركة فايزر المضادة لفيروس كورونا، التي وصلت إلى مطار إنتشون الدولي في الساعة الثامنة إلا الربع من صباح اليوم، بناء على عقد خاص بين الحكومة الكورية وشركة فايزر، والذي ينص على شراء 26 مليون جرعة من تلك اللقاحات، أي بما يكفي لـ13 مليون شخص.وبذلك تكون كوريا قد تسلمت حتى الآن تم مليون ونصف جرعة من تلك اللقاحات، ومن المتوقع أن تحصل الحكومة الكورية على 5 ملايين و500 ألف جرعة حتى شهر يونيو القادم.وتخطط السلطات الصحية الكورية لتوزيع لقاحات فايزر على كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما في مختلف مناطق البلاد، والمقيمين في مرافق رعاية كبار المسنين والعاملين فيها.ويذكر أن الحكومة الكورية تمكنت حتى الآن من تأمين لقاحات تكفي لـ79 مليون شخص، حيث اشترت جرعات تكفي لـ10 ملايين شخص عن طريق المشروع الدولي المشترك لشراء اللقاحات "كوفاكس"، كما أبرمت عقودا خاصة لشراء جرعات تكفي لـ69 مليون شخص من مختلف شركات الأدوية، ومن المتوقع أن تتسلم منها جرعات تكفي لـ10 ملايين و400 شخص خلال النصف الأول من هذا العام.