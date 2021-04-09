ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا إلى مستوى 700

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ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مرة أخرى إلى مستوى 700 لأول مرة منذ 6 أيام.وصرح مركز التعامل مع الأوبئة التابع لهيئة السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن عدد حالات الإصابة الجديدة محلية المصدر قد بلغ 714 حالة طوال يوم أمس، بينما بلغ حالات الإصابة الواردة من الخارج 17 حالة.وبهذا بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة التراكمي في كوريا 111 ألفا و419 حالة، منها 7 آلاف و882 حالة واردة من الخارج.تجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة ظلت تنخفض بعد وصولها إلى 700 حالة يوم الثامن من هذا الشهر، إلا أنه عاد مرة أخرى إلى مستوى 700 بعد 6 أيام، كما أن عدد حالات الإصابة الجديدة محلية المصدر البالغ 714 يعتبر الأعلى منذ تسجيل 832 حالة يوم السابع من شهر يناير الماضي.وبلغ عدد متلقي الدفعة الأولى من التطعيم 43 ألف شخص خلال يوم أمس، ليصل إجمالي عدد الذين تلقوا تطعيمات في كوريا حتى الآن مليونا و230 ألف شخص.وبعد زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة، بلغ عدد حالات الانتقال في مختلف أنحاء البلاد في نهاية الأسبوع الماضي 71 مليونا، بزيادة سريعة تبلغ نسبتها 14.6% بالمقارنة مع ما قبل أسبوع واحد، وهو ما يساوي عدد حالات التنقل في شهر نوفمبر من العام الماضي، أي قبل اندلاع الموجة الثالثة من الوباء.وقال المركز إن زيادة حالات الانتقال تدل على التراخي الاجتماعي، محذرا من أن الإصابات الجماعية تنتشر بين الأسر وأماكن العمل والمدارس من خلال مرافق الترفيه والكنائس والمعاهد الخاصة.كما أشار إلى أنه يبحث حاليا ترقية مستوى نظام التباعد الاجتماعي، لكنه يفضل التريث باعتبار أن ذلك آخر خطوة ممكنة، وبالنظر إلى الأضرار الاقتصادية التي قد تنتج عنها.