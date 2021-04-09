كوريا تحافظ على خطتها لشراء لقاحات جونسون آند جونسون

Photo : KBS News

صرحت الحكومة الكورية بأنها لم تغير خطتها حتى الآن لشراء لقاحات جونسون آند جونسون.جاء ذلك رغم توصية السلطات الصحية الأمريكية بتعليق التطعيم بلقاحات جونسون آند جونسون لتسببها في حالات تجلط في الدم.وقال "بيك يونغ ها" رئيس فريق إدخال اللقاحات في مركز التعامل مع الكوارث اليوم إن الفريق يخطط لمتابعة سلامة هذا اللقاح بالتعاون مع هيئة السيطرة على الأمراض والوقاية منها باستمرار.وفيما يتعلق بالخطة الإجمالية لإدخال اللقاحات، قال إن المشاورات مع مختلف الشركات المنتجة للقاحات تجري حاليا.يذكر أن الحكومة الكورية أبرمت حتى الآن عقودا خاصة لشراء جرعات تكفي لـ79 مليون شخص، منها جرعات لـ10 ملايين شخص من لقاحات "أسترازينكا"، و13 مليون شخص من لقاحات "فايزر"، و6 ملايين شخص من لقاحات "جونسون آند جونسون"، و20 مليون شخص من لقاحات "مودونا"، و20 مليون شخص من لقاحات "نوفافاكس"، إلى جانب جرعات تكفي لـ10 ملايين شخص من خلال المشروع الدولي لشراء اللقاحات المشترك "كوفاكس".ومن ناحية أخرى يتفاوض الفريق الكوري الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا حول شراء مليونين و712 ألف جرعة من مختلف اللقاحات خلال النصف الثاني من هذا العام إلى جانب الجرعات التي تم تأمينها حتى الآن.