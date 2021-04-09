المبعوث الأمريكي لتغير المناخ يزور كوريا

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من المنتظر أن يصل "جون كيري" المبعوث الأمريكي الخاص لتغير المناخ إلى كوريا الجنوبية يوم السبت القادم من أجل مناقشة التعاون بين سيول وواشنطن في قضايا تغير المناخ.وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية أمس بأن "كيري" سيزور كلا من الصين وكوريا الجنوبية خلال الفترة من الـ14 وحتى الـ17 من هذا الشهر.وأوضح مصدر دبلوماسي مطلع أن المبعوث الأمريكي سيزور الصين أولا ثم يصل إلى كوريا يوم 17 من هذا الشهر من أجل الالتقاء مع وزير الخارجية الكوري "جونغ اوي يونغ".ومن المتوقع أن يناقش كيري في كوريا مختلف سبل التعامل مع تغير المناخ قبل مؤتمر قمة المناخ الذي سيعقده الرئيس الأمريكي خلال يومي 22 و23 من هذا الشهر، والاجتماع السادس والعشرين لمؤتمر أطراف معاهدة تغير المناخ التابع للأمم المتحدة الذي سيعقد في نهاية هذا العام.تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد دعا رؤساء وقادة 40 دولة، بمن فيهم الرئيس الكوري "مون جيه إين" لحضور قمة المناخ التي ستعقد عبر الفيديو.وترى الحكومة الكورية أن قضية التعامل مع تغير المناخ تعتبر من أبرز أولويات إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، كما أنها تعتبر مجالا كبيرا للتعاون الكوري الأمريكي، ومن ثم فإنها تعمل بنشاط لتكثيف هذا التعاون مع الجانب الأمريكي.