مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية كوريا وسنغافوره

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أجرى وزير الخارجية الكوري "جونغ اوي يونغ" اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سنغافوره "فيفيان بالا كريش نان" حيث ناقش الجانبان العلاقات بين البلدين والتعاون بين كوريا واتحاد دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، وقرار الحكومة اليابانية بتفريغ المياه الملوثة إشعاعيا في المحيط.وخلال المباحثات الهاتفية التي جرت بالأمس أعرب الوزيران أيضا عن القلق العميق بشأن سقوط العديد من الضحايا المدنيين في ميانمار، وأكدا على تأييد الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي لتلك المشكلة بقيادة دول آسيان.ومن جانبه أوضح الوزير "جونغ" جهود الحكومة الكورية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من من الأسلحة النووية بشكل كامل، وبناء نظام للسلام الدائم فيها، بينما أعرب الوزير "فيفيان" عن تطلع بلاده إلى استئناف الحوار بين الكوريتين، وتأييدها للحل السلمي لقضايا شبه الجزيرة الكورية.وفيما يتعلق بقرار الحكومة اليابانية بتفريغ المياه الملوثة إشعاعيا من محطة "هوكوشيما" إلى المحيط، أشار الوزير الكوري إلى أن هذا القرار قد يؤثر تأثيرا مباشرا وغير مباشر على أمن الشعب الكوري وبيئته المحيطة في المستقبل، وتقاسم القلق العميق للحكومة الكورية مع وزير خارجية سنغافوره.