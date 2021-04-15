الرئيس الكوري يؤكد أن اليابان شريك مهم من أجل السلام والازدهار

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شدد الرئيس "مون جيه إين" على أهمية التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان، ووصف طوكيو بأنها "شريك مهم للغاية" في تحقيق السلام والازدهار في شمال شرق آسيا والعالم.صرح "مون" بذلك خلال اجتماعه مع السفير الياباني الجديد لدى كوريا الجنوبية "كويتشي أيبوشي" بعد تلقيه خطاب اعتماده في المكتب الرئاسي أمس الأربعاء.وقال "مون" إن كوريا الجنوبية واليابان هما أقرب الجيران والأصدقاء من الناحية الجغرافية والثقافية.وأشار الرئيس إلى أنه ورئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" أكدا على إرادتهما المشتركة للحوار والتعاون خلال محادثتهما الهاتفية في سبتمبر الماضي، موضحا أن البلدين سيكونان قادريْن على التغلب على جميع التحديات عن طريق روح التآزر وإرادة التعاون.كما أعرب عن أمنياته لليابان بالتوفيق في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.وخلال الاجتماع مع السفير الياباني، أشار "مون" إلى المخاوف المتزايدة في كوريا الجنوبية بشأن قرار اليابان لإطلاق المياه المشعة من محطة "فوكوشيما" النووية إلى المحيط.وقد تلقى "مون" أيضا أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية الدومينيكان "فيديريكو ألبرتو كويلو كاميلو"، والسفير الجديد لدولة لاتفيا "أريس فيغانتس".