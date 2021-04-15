كوريا تدرس اللجوء إلى محكمة قانون البحار لمنع تصريف مياه فوكوشيما

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية مراجعة خطة لإحالة قضية تصريف مياه محطة فوكوشيما اليابانية المشعة، إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، بعد قرار اليابان بتصريف تلك المياه الملوثة إشعاعيا إلى المحيط.وفي رسالة نصية أرسلت إلى الصحفيين أمس الأربعاء، أوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية مختلف الإجراءات المضادة التي تدرسها حاليا، ومن بينها اللجوء إلى الإجراءات القضائية الدولية.وجاءت إفادة الوزارة بعد أن أصدر الرئيس "مون جيه إين" تعليمات خلال اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق بالنظر في حل القضية أمام المحكمة الدولية لقانون البحار. ويمثل هذا تحولا عن الموقف السابق للحكومة بأن ذلك الإجراء غير واقعي نظرا لعبء الإثبات المطلوب، من أجل بيان العلاقة بين تصريف المياه والآثار الصحية على الكوريين الجنوبيين.ومن المتوقع أن تبدأ اليابان في تصريف المياه في غضون عامين بالنظر إلى الإجراءات الإدارية اللازمة.وتقوم الحكومة الكورية أيضا بمراجعة الاستجابة من خلال التدابير المؤقتة من المحكمة الدولية لقانون البحار والتي يمكن أن تمنع اليابان من تصريف المياه عند وجود مخاوف كبيرة بشأن وجود ضرر محتمل، ولكن من غير المرجح أن يتم ذلك قريبا بسبب عدم وجود أسباب كافية بعد لتبرير تلك المخاوف.وتخطط الوزارة لتركيز جهودها الرئيسية على تأمين الدعم الدولي لاعتراضها على تصريف المياه الملوثة، من خلال المحادثات الدبلوماسية الثنائية.