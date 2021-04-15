انخفاض حاد في عدد الهاربين الكوريين الشماليين

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انخفض عدد الهاربين الكوريين الشماليين الذين وصلوا إلى كوريا الجنوبية بدرجة كبيرة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي.وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة التوحيد للصحفيين أمس الأربعاء إن 31 كوريا شماليا وصلوا في الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، بانخفاض نسبته 77% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد الوافدين الجدد من كوريا الشمالية 135 شخصا في الربع الأول من العام الماضي، وانخفض عددهم إلى 12 في الربع الثاني، ثم 48 شخصا في الربع الثالث، وفي الربع الأخير 34.ويُعزى ذلك العدد الكبير نسبيا للهاربين في الربع الأول من العام الماضي على الرغم من إغلاق كوريا الشمالية لحدودها، إلى الفاصل الزمني بين هروبهم بالفعل ووصولهم إلى كوريا الجنوبية.وعادة ما يدخل الهاربون إلى كوريا الجنوبية بعد المرور بدولة أخرى أو عدة دول، ومن بينها الصين ودول جنوب شرق آسيا.