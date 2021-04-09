المخابرات الأمريكية تحذر من استئناف بيونغ يانغ تجاربها النووية

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قالت "أفريل هينز" مديرة وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية أمس الأربعاء إن كوريا الشمالية قد تستأنف تجاربها النووية واختبارات الصواريخ بعيدة المدى، في إطار جهودها للوقيعة بين الولايات المتحدة وحلفائها.وأدلت "هينز" بهذه التصريحات أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ.وفي جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ حول التهديدات العالمية، قالت "هينز" إن كوريا الشمالية قد تتخذ إجراءات عدوانية وربما تسعى إلى زعزعة الاستقرار لإعادة تشكيل البيئة الأمنية، كما ستحاول الوقيعة بين الولايات المتحدة وحلفائها.وأضافت أن ذلك قد يشمل استئناف تجارب الأسلحة النووية واختبار إطلاق الصواريخ العابرة للقارات.وتتفق هذه التصريحات مع التقرير الصادر عن مكتبها في اليوم السابق، والذي يحمل عنوان "تقييم التهديدات السنوية لعام 2021"، والذي حذر من أن كوريا الشمالية ستظل تمثل تهديدا بأسلحة الدمار الشامل في المستقبل القريب.وقالت سلطات المخابرات الأمريكية في التقرير إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ربما يفكر فيما إذا كان سيستأنف التجارب الصاروخية بعيدة المدى أو إجراء تجارب نووية خلال هذا العام، من أجل إجبار واشنطن على التعامل معه بالشروط التي يريدها.