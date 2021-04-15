قائد أمريكي يتوقع استئناف كوريا الشمالية إطلاق صواريخ عابرة للقارات قريبا

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أعرب "ديفيد فانهيرك" قائد القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي الفضائي في أمريكا الشمالية، عن قلقه من احتمال استئناف كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.جاء ذلك في بيان مكتوب قدمه "فانهيرك" أمس الأربعاء إلى لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي قبل عقد جلسة استماع.وقال القائد الأمريكي إن النظام الكوري الشمالي أشار إلى أنه لم يعد ملتزما بامتناعه الاختياري عن إجراء الاختبارات النووية والصاروخية والذي كان قد أعلن عنه في عام 2018، مما يشير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي قد يبدأ في اختبار التصميم المحسن من الصاروخ الباليستي العابر للقارات "في المستقبل القريب".وأشار "فانهيرك" إلى أن كوريا الشمالية حققت نجاحا مثيرا للقلق في سعيها لإثبات قدرتها على تهديد الولايات المتحدة بالصواريخ العابرة للقارات التي تحمل رؤوسا نووية، حيث إنها تعتقد بضرورة امتلاك تلك الأسلحة لردع العدوان العسكري الأمريكي وضمان بقاء نظامها الحاكم.