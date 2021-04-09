الدولية تقرير يقول إن اليابان فقدت رجل الاتصال مع كوريا الشمالية منذ عدة سنوات

كشف تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن أن الحكومة اليابانية فقدت منذ عدة سنوات الاتصالات مع المفاوض الكوري الشمالي السري، الذي كان على اتصال مباشر بالقيادة في بيونغ يانغ.

ونقلا عن مصادر مطلعة، أفادت "كيودو" اليوم الخميس بأن المفاوض السري المعروف باسم السيد "واي"، كان تابعا للسيد "إكس"، وهو مسؤول أمني رفيع المستوى في كوريا الشمالية.

وأضاف التقرير أن اليابان وكوريا الشمالية حافظتا على قناة للتفاوض من وراء الكواليس من خلال السيد "إكس" منذ الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني آنذاك "جونيشيرو كويزومي" إلى كوريا الشمالية في عام 2002.

وأفاد تقرير الوكالة بأن السيد "واي" قد شارك في المفاوضات المتعلقة بتلك الزيارة، وكان مسؤولا عن المحادثات الثنائية حول اتفاقية عام 2014 المبرمة في ستوكهولم بشأن تسوية قضية المختطفين اليابانيين لدى كوريا الشمالية.

وقالت "كيودو" إن السيد "إكس" تم عزله من منصبه، وخلفه السيد "واي" في عام 2011، وأنه أبلغ طوكيو بأنه أصيب بمرض ما، وظلت قناة الاتصال بين البلدين منقطعة منذ ذلك الحين.

ومن المحتمل أن يكون قد أصيب بمرض متعلق بالدماغ أو الدورة الدموية، ولكن يحتمل أيضا أن يكون قد أقيل من منصبه وسط تعثر المفاوضات بين اليابان وكوريا الشمالية.



