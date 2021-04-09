كوريا الأقل خصوبة عالميا للعام الثاني على التوالي

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حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من خطورة الانخفاض في نسبة الخصوبة والزيادة السريعة في معدلات الشيخوخة في المجتمع الكوري.وطبقا لما جاء في تقرير "الوضع الحالي لسكان العالم في عام 2021"، الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان أمس، بلغت نسبة الخصوبة في كوريا الجنوبية 1.1 طفل لكل امرأة قادرة على الإنجاب، وهي نفس نسبة العام الماضي، لتحتل كوريا المركز الأخير من بين 198 دولة.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد احتلت المركز رقم 192 بنسبة خصوبة تبلغ 1,3 طفل في عام 2019، لكنها تراجعت إلى المركز الأخير لأول مرة في العام الماضي.وفي فئة الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، بلغت النسبة لدى كوريا 12.3% لتحتل المركز الأخير أيضا بالاشتراك مع اليابان، بينما كانت في العام الماضي أعلى من اليابان وسنغافوره.ومع هذا الانخفاض في نسبة الخصوبة، فإن نسبة النمو السنوي في عدد السكان في كوريا خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2020 قد انخفضت إلى 0.2%، وهي أقل بكثير بالمقارنة مع نسبة النمو في عدد السكان على مستوى العالم البالغة 1.1%.وفي المقابل، زادت نسبة السكان الكوريين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما هذا العام بمقدار 0.8%، لتصل إلى 16.6%، بالمقارنة مع العام الماضي الذي كانت فيه 15.8%.وفي هذه الفئة احتلت اليابان المركز الأول بـ28.7%، وتلتها إيطاليا بـ23.6%، ثم البرتغال بـ23.1%.وبلغ متوسط العمر المتوقع للنساء الكوريات 86 عاما، وللرجال 80 عاما، لتحتل كوريا المركز الرابع والمركز التاسع عشر في هاتين الفئتين، بينما يبلغ معدل العمر المتوقع عالميا 75 عاما للنساء، و71 عاما للرجال.ومن ناحية أخرى، بلغ عدد سكان العالم 7 مليارات و875 مليون نسمة هذا العام، بزيادة 80 مليون نسمة بالمقارنة مع العام الماضي.