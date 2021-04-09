استمرار انتشار عدوى كورونا في كوريا

Photo : YONHAP News

بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا 698 حالة طوال يوم أمس، حيث استمرت موجة انتشار الوباء.وصرح مركز التعامل مع الأوبئة اليوم بأن عدد حالات الأصابة الجديدة محلية المصدر بلغ 670 حالة بينما بلغ عدد الحالات الواردة من الخارج 28 حالة، ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة التراكمي 112 ألفا و117 حالة.ومن بين الحالت الجديدة، كانت هناك 222 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و216 حالة في مدينة سيول.أما عدد ذوي الأمراض الخطيرة المصابين بفيروس كورونا فقد انخفض بمقدار واحد أمس ليصل إجمالي عددهم إلى 99، بينما توفي 6 أشخاص ليبلغ إجمالي عدد الوفيات التراكمي ألفا و788 وفاة، ولتصل نسبة الوفيات إلى 1.59%.ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي عدد الذين تلقوا الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مليونا و285 الف شخص.وأعربت السلطات الصحية الكورية عن قلقها من زيادة عدد المخالفات للإجراءات الوقائية في مرافق التسلية بالتوازي مع زيادة نسبة حالات الإصابة الجديدة بين الخاضعين للفحوص.وقال مركز التدابير المضادة للكوارث إن نسبة حالات الإصابة الجديدة من بين الخاضعين للفحوص بلغت 1.62% خلال الأسبوع الأخير بعد أن كانت قد بلغت 1.11% قبل شهر واحد.وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية المعززة التي ظلت تطبق منذ الخامس من هذا الشهر، صرحت الحكومة الكورية بأن مخالفات تلك التدابير زادت بـ4 أضعاف، من حوالي 30 حالة خلال أسبوع واحد قبل تنفيذها إلى حوالي 150 حالة بعد تنفيذها.