فريق بحثي كوري يطور عضلات صناعية

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نجح فريق بحثي كوري في تطوير عضلات صناعية تقوم بالمزيد من الأعمال بقوة أقل، إذا ألصقت في الملابس فقط.وصرح المعهد الكوري للآلات والمواد أمس بأنه نجح في تطوير نسيج عضلات تدعم القوة العضلية للإنسان، وصنع روبوتا قابلا للارتداء.وأوضح الفريق أنه قام بتحويل سبيكة ذاكرة بسمك 20 ميكرومتر، أي حوالي ربع سُمك الشعرة البشرية، إلى خيط على شكل لولب، ثم صنع منها نسيجا عضليا مثل قطعة قماش، بحجم راحة اليد وبوزن 6.6 جرام فقط.وأضاف أنه عندما يتم توفير حرارة إلى تلك السبيكة فإنها تولّد قوة من خلال التقلص، بحيث تستطيع رفع حوالي 10 كيلوغرامات.وعندما تم وضع هذا النوع من القماش على ذراع شخص وقام برفع ثقل، انخفض مدى استخدام عضلاته إلى النصف مقارنةً مع رفع الثقل بدون العضلة الصناعية.وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لتلك العضلة الصناعية أن تستشعر حركة عضلات الجسم وبالتالي تساعد مستخدمها على الحركة من خلال الانقباض والاسترخاء.وقال الفريق إن أهم مميزات هذا النسيج العضلي الاصطناعي هو أنه خفيف وغير مكلف في التصنيع لأنها لا تتطلب محركًا منفصلاً.وعند طرحها تجاريا، من المتوقع أن يتم استخدامها على نطاق واسع في خدمات البريد السريع والخدمات اللوجستية والأعمال البدنية الصعبة، بالإضافة إلى التمريض والتدرب على إعادة التأهيل.