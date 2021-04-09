الحكومة الكورية تعلن عن تدابير شاملة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات

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من المتوقع أن تعلن حكومة كوريا الجنوبية عن استراتيجية شاملة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية خلال هذا العام، وسط التحركات المماثلة في جميع أنحاء العالم.وفي الاجتماع الموسع للوزراء المعنيين بالاقتصاد أمس الخميس، أبلغت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الرئيس "مون جيه إين" بأن الإجراءات الخاصة بما يسمى باستراتيجية حزام أشباه الموصلات الكورية ستبدأ في النصف الأول من هذا العام.وبموجب الخطة، ستعمل الحكومة على رعاية تجمعات أشباه الموصلات لمواجهة التحديات الناجمة عن تحرك العديد من البلدان الأخرى لإعادة هيكلة سلسلة التوريد العالمية على نحو يحقق مصالحها.وسوف تشجع الحكومة الكورية تلك التجمعات في كل سلسلة قيمة لأشباه الموصلات لتعويض المناطق المعرضة للخطر. كما ستقدم المزيد من الدعم فيما يتعلق بالاستثمار وتخفيف اللوائح بحيث تستطيع الشركات المحلية زيادة طاقتها الإنتاجية في الوقت المناسب، وتقديم إعفاءات ضريبية إضافية للاستثمار في التقنيات الرئيسية ذات القيمة التكنولوجية والاقتصادية العالية، مع توسيع الدعم المرتبط بالتمويل والبنية التحتية.وخلال اجتماعهم مع الحكومة في وقت سابق، حث ممثلو صناعة الرقائق المحلية الحكومة على تقديم خصم ضريبي بنسبة 50% للاستثمار في مرافق البحث والتطوير والتصنيع.وتخطط الحكومة لإطلاق المزيد من البرامج لتشجيع المتخصصين في أشباه الموصلات في درجتي الماجستير والدكتوراه.