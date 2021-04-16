الرئيس مون يتعهد بدعم صناعة السيارات وقطاع أشباه الموصلات

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وصف الرئيس "مون جيه إين" قطاع أشباه الموصلات بأنه صناعة استراتيجية وطنية رئيسية، وتعهد باتخاذ ما يلزم للحفاظ على مكانة كوريا الجنوبية كدولة رائدة في شبكة التوريد العالمية للرقائق.جاء ذلك في الاجتماع الموسع للوزراء ذوي الصلة بالاقتصاد أمس الخميس، الذي حضره أيضا الرؤساء التنفيذيون لبعض الشركات الكورية الجنوبية الكبرى، ومن بينها "سام سونغ" للإلكترونيات و"إس كيه هاينكس" و"هيون ديه موتور".وقال "مون" إن سلاسل التوريد العالمية يتم إعادة تنظيمها من الإطار العالمي إلى الإطار الوطني، موضحا أن هذا التوجه اتضح كثيرا في قطاع الرقائق.وأضاف أن حكومته ستتخذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على ريادة كوريا الجنوبية، من خلال الاستفادة من "الدورة الفائقة" في ذلك القطاع.وفيما يتعلق بصناعة السيارات، قال "مون" إن إنتاج وتصدير السيارات الكهربائية والهيدروجينية يشهد توسعا سريعا، وأن الطلب على البطاريات الثانوية ينمو بسرعة بسبب اتساع سوق السيارات الكهربائية.كما كشف عن أن الحكومة ستضع خطة شاملة لتأمين الريادة في قطاع البطاريات العالمي.