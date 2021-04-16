سيول وواشنطن وطوكيو تؤجل محادثات وزراء الخارجية

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قال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس الخميس إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أرجأت المحادثات بين وزراء خارجية الدول الثلاث.ونقلا عن مصادر دبلوماسية متعددة، أوضح التقرير أن الدول الثلاث أرجأت المحادثات بين وزراء الخارجية رغم أنها حاولت عقدها في أواخر هذا الشهر في الولايات المتحدة، عندما تنتهي واشنطن من مراجعة سياساتها بشأن كوريا الشمالية.وقد ثارت التكهنات بأن التأخير ربما يرجع إلى استمرار مراجعة السياسات، التي يُتوقع أن تستمر حتى أواخر هذا الشهر أو أوائل الشهر القادم.وأشار التقرير أيضا إلى أن العلاقات المتدهورة بين سيول وطوكيو ربما كانت عاملا تسبب في ذلك التأجيل.وقد أعربت كوريا الجنوبية عن معارضتها الشديدة لقرار اليابان بتصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" النووية إلى المحيط، كما يُتوقع صدور حكم قضائي في الدعوى التي أقامتها ضحايا الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب ضد الحكومة اليابانية.وقالت "كيودو" إنه في ظل هذه الظروف فربما قررت الدول الثلاث أنه سيكون من الصعب إظهار موقف موحد فيما بينها حتى ولو أجرت محادثات لوزراء الخارجية.