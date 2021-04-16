تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين نواب البرلمان الكوري

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تأكدت إصابة النائب "لي جيه هو" من الحزب الديمقراطي الحاكم بفيروس كورونا أمس الخميس، وهي أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين نواب البرلمان الحاليين.ووفقا لمصادر برلمانية أمس الخميس، خضع "لي" لاختبار كورونا في وقت سابق من اليوم بعد التأكد من إصابة أحد مساعديه في اليوم السابق.وتبين أن النائب "وي صونغ كون"، الذي كان مخالطا للنائب "لي"، قد جاءت نتيجة اختباره سلبية.ومن المقرر أن يخضع نائب آخر من الحزب الديمقراطي، وهو "لي وان تيك"، للاختبار.وقال الحزب الحاكم إنه سيجري تصويتا لانتخاب زعيم لتكتله البرلماني اليوم الجمعة كما هو مقرر، مع الالتزام الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي، موضحا أن النواب الخاضعين للعزل الذاتي سيصوتون عبر الإنترنت.وقد بدأ مكتب إدارة الكوارث في البرلمان عمليات تطهير المبنى الذي يقع فيه مكتب النائب، مع استمرار المناقشات حول تدابير الاستجابة.