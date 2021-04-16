الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين نواب البرلمان الكوري

Write: 2021-04-16 10:08:12

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين نواب البرلمان الكوري

Photo : YONHAP News

تأكدت إصابة النائب "لي جيه هو" من الحزب الديمقراطي الحاكم بفيروس كورونا أمس الخميس، وهي أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين نواب البرلمان الحاليين.
ووفقا لمصادر برلمانية أمس الخميس، خضع "لي" لاختبار كورونا في وقت سابق من اليوم بعد التأكد من إصابة أحد مساعديه في اليوم السابق.
وتبين أن النائب "وي صونغ كون"، الذي كان مخالطا للنائب "لي"، قد جاءت نتيجة اختباره سلبية.
ومن المقرر أن يخضع نائب آخر من الحزب الديمقراطي، وهو "لي وان تيك"، للاختبار.
وقال الحزب الحاكم إنه سيجري تصويتا لانتخاب زعيم لتكتله البرلماني اليوم الجمعة كما هو مقرر، مع الالتزام الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي، موضحا أن النواب الخاضعين للعزل الذاتي سيصوتون عبر الإنترنت.
وقد بدأ مكتب إدارة الكوارث في البرلمان عمليات تطهير المبنى الذي يقع فيه مكتب النائب، مع استمرار المناقشات حول تدابير الاستجابة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;