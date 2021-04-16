الرئيس مون يزور الولايات المتحدة في أواخر مايو لعقد قمة مع بايدن

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من المقرر أن يزور رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" واشنطن الشهر القادم، لإجراء محادثات قمة مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن".وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري "كانغ مين صوك" اليوم الجمعة إن "مون" سيزور الولايات المتحدة في أواخر مايو بدعوة من الرئيس "بايدن"، حيث يجري الرئيسان مناقشات متعمقة حول تطوير التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، والتعاون الوثيق في جهود إحلال السلام الدائم في المنطقة.ويقوم الجانبان حاليا بالتنسيق بشأن موعد تلك الزيارة.وقد أكد البيت الأبيض زيارة "مون" المرتقبة، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" أمس الخميس في مؤتمر صحفي إن الرئيس "بايدن" يتطلع إلى الترحيب بالرئيس "مون" في النصف الثاني من شهر مايو.وأضافت أن تلك القمة ستسلط الضوء على التحالف "الفولاذي" بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مشيرة إلى أنها تأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" ووزير الدفاع "لويد أوستن" إلى سيول.