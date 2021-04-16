الزعيم الكوري الشمالي يزور قصر الشمس في ذكرى ميلاد جده

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" زار ضريح جده الراحل مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ" للاحتفال بذكرى مولده.وأوضح التقرير أن "كيم" وزوجته "ري سول جو" قد زارا قصر الشمس "كوم سوسان" أمس الخميس، في الذكرى 109 على ميلاد جده المؤسس الراحل.ويُذكر أن جثة "كيم إيل سونغ" وجثة "كيم جونغ إيل" محفوظتان في قصر الشمس.وعادة ما يزور "كيم" قصر "كوم سوسان" عشية ذكرى الميلاد أو في منتصف الليل، لكنه قام بالزيارة هذا العام في نفس اليوم.وكان برفقة "كيم" كبار المسؤولين في كوريا الشمالية، ومن بينهم شقيقته "كيم يو جونغ".وأضاف التقرير أن "كيم" وزوجته قدما التحية الواجبة لتمثاليْ "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل".