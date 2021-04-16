تسجيل 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الخميس، ليظل عدد الإصابات في نطاق 600 حالة لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الإصابات الجديدة رفعت العدد المتراكم في البلاد إلى 112 ألفا و789 حالة حتى الآن.وقد انخفض العدد اليومي بقدر طفيف عن اليوم السابق، لكنه ظل في نطاق 600 حالة مع عدم وجود علامات على تباطؤ انتشار العدوى.ومن بين الحالات الجديدة المسجلة أمس، كانت هناك 652 إصابة محلية المصدر و21 حالة وافدة من الخارج.وكان حوالي ثلثي عدد الإصابات المحلية في منطقة العاصمة الكبرى، حيث سجلت سيول 215 حالة، ومقاطعة "كيونغ كي" 216 حالة، ومدينة إنتشون 11 حالة. وتم تسجيل ما مجموعه 210 حالات في مناطق أخرى متفرقة من البلاد.كما تم تسجيل حالتي وفاة إضافيتين ليبلغ مجموع الوَفَيَات 1790 وفاة، مع معدل وفاة يبلغ 1.59%، وارتفع عدد المصابين بالفيروس من ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار 12 شخصا ليصل إلى 111 مريضا.