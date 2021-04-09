مراسم تذكارية بمناسبة الذكرى السابعة على حادث غرق العبارة سيه وال

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بمناسة الذكرى السابعة على حادث غرق العبارة "سيه وال" الذي يصادف اليوم الجمعة، أقيمت مراسم تذكارية خاصة في أرجاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك ميناء "موك بو" الجديد الذي توجد فيها العبارة المنتشلة، ومدينة كوانغ جو، ومناطق مختلفة من مقاطعة جنوب تشولا.كما أقامت أسر ضحايا الحادث مراسم تذكارية فوق سفينة في منطقة الحادث بالقرب من ميناء "بينغ موك" في منطقة "جين دو" بمقاطعة جنوب تشولا.وبالإضافة إلى ذلك، أقيم عرض تذكاري في ميناء "بينغ موك" الذي كانت ستتوجه إليه العبارة "سيه وال".ومن جانبه، قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" في تغريدة نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة إنه قد مرت سبع سنوات منذ أن وقع عدد من طلاب المدارس الثانوية ضحية غرق العبارة "سيه وال"، وأضاف أنهم كانوا قد أصبحوا بالغين الآن لو نجوا.وتعهد الرئيس "مون" بالوصول إلى الحقيقة وراء ذلك الحادث المأساوي من خلال لجنة التحقيق الخاصة المكلفة بالنظر في تلك الكارثة.