كيونغ كي تدرس تطعيم سكانها بلقاحات مختلفة عن اللقاحات التي تستوردها الحكومة

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صرح "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة كيونغ كي بأن المقاطعة تدرس إمكانية شراء لقاحات غير اللقاحات التي من المقرر أن تستوردها الحكومة المركزية، مثل لقاحات أسترازينيكا وفايزر، لتطعيم سكانها، مشيرا في هذا الصدد إلى اللقاحات التي طورتها روسيا والصين.وجاء تصريح "لي" ردا على سؤال طرحه نواب الجمعية الإقليمية حول الإجراءات التي تستعد بها حكومة مقاطعة كيونغ كي لتحقيق مناعة القطيع، حيث أكد على ضرورة اتخاذ التدابير الخاصة لمواجهة احتمال اجتياح الموجة الرابعة من وباء كورونا للبلاد، مؤكدا أنه سيبذل جهودا لضمان الحصول على المزيد من اللقاحات الإضافية.وفي هذا الصدد، قال مسؤول في مقاطعة كيونغ كي إن حكومة المقاطعة تدرس حاليا القضايا المتعلقة باللقاحات الأخرى وتأثيراتها الجانبية والإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها لشراء تلك اللقاحات.ويرى المراقبون أنه لن يكون من السهل على مقاطعة كيونغ كي شراء لقاحات بشكل مستقل، باعتبار أنها بحاجة إلى الحصول على موافقة من الحكومة المركزية، وأيضا ضرورة تخصيص كمية كبيرة من ميزانية المقاطعة لهذا الغرض.