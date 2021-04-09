كوريا ترسل البعثة الخامسة والعشرين من وحدة دونغ ميونغ العسكرية إلى البنان

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من المقرر أن تتوجه البعثة الخامسة والعشرون من وحدة "دونغ ميونغ" العسكرية الكورية إلى لبنان، يوم التاسع عشر من شهر أبريل الجاري، لتحل محل البعثة الرابعة والعشرين التي انتهت فترة مهامها.وأقام الجيش الكوري اليوم الجمعة مراسم توديع للبعثة الخامسة والعشرين بمشاركة قائد القوات البرية الجنرال "نام يونغ شين" و251 جنديا في وحدة "دونغ ميونغ".وقد خضع جنود هذه البعثة الجديدة لتدريبات عسكرية ومحاضرات خاصة حول اللغة العربية والثقافة الإسلامية لمدة 5 أسابيع منذ الخامس عشر من شهر مارس الماضي، كما خضوا لحجر صحي وتلقوا لقاحات كورونا.وسوف تقوم البعثة الجديدة بتنفيذ مهامها الخاصة بحفظ السلام وإعادة الإعمار في لبنان لمدة ثمانية أشهرضمن أنشطة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.وأكد قائد البعثة "هان سوك بيو" أن البعثة ستقوم بدور ريادي في حفظ السلام في لبنان.