كوريا تستثمر 40 مليون دولار لتطوير نظام استجابة لطائرات الدرون غير القانونية

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قررت حكومة كوريا الجنوبية إنفاق 42 مليار وون، أي حوالي 40 مليون دولار، حتى عام 2025، من أجل تطوير نظام استجابة للتعامل مع التهديدات المتزايدة من قبل الطائرات بدون طيار غير القانونية.وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمس الأحد إنها اختارت تحالفا يضم 23 شركة ومعهدا بحثيا لتنفيذ هذا المشروع، بما في ذلك معهد كوريا لأبحاث الطاقة الذرية، والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء.وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير نظام موحد للتعامل مع طائرات الدرون غير القانونية، والاستعداد للتهديدات الأمنية التي قد تتعرض لها البنية التحتية والمرافق العامة الرئيسية، مثل المطارات ومحطات الطاقة النووية.وسوف تخصص وزارة العلوم 18 مليار وون للمشروع، بينما ستخصص وزارة التجارة والصناعة والطاقة 15 مليار وون، ووكالة الشرطة الوطنية 9 مليارات وون.