عدد وفيات كورونا عالميا يتجاوز 3 ملايين

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تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم ثلاثة ملايين، بينما زاد عدد حالات الإصابة عن 140 مليونا.وأورد تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء هذه الإحصاءات العالمية نقلا عن بيانات صادرة عن جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تراقب تطورات انتشار فيروس كورونا عالميا.وأوضح التقرير أن حصيلة الوفيات العالمية المؤكدة بسبب فيروس كورونا قد بلغت ثلاثة ملايين أول من أمس السبت، بعد 13 شهرا من إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا 19 كجائحة عالمية.وأشارت وكالة "أسوشييتد برس" إلى أن عدد الأرواح المفقودة أكبر من عدد سكان مدينة شيكاغو، التي يبلغ عدد سكانها 2,7 مليون نسمة.وقال التقرير إنه من المعتقد أن العدد الفعلي أعلى بسبب احتمال قيام البعض بإخفاء البيانات ذات الصلة.